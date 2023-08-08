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Вице-премьер Денис Мантуров может посетить Алтайский край на этой неделе

редактор01 mins

Также на текущую неделю был запланирован визит министра просвещения Сергея Кравцова, однако его могут перенести на начало сентября

Кадр из видео / YouTube-канал Минпромторга РФ

На текущей неделе Алтайский край может посетить вице-премьер правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом сообщает “Толк”.

По информации издания, Мантуров может приехать в Барнаул уже в эту пятницу, 11 августа. Сейчас якобы обсуждается вариант переноса его визита на 12 августа. Окончательные решения по поездке еще не приняты и маршрут поездки министра обсуждается.

Также на текущую неделю был запланирован визит министра просвещения Сергея Кравцова, однако его могут перенести на начало сентября. 

Напомним, что за последние месяцы Алтайский край посетили уже четыре федеральных министра. В регионе побывали глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтруда Антон Котяков, руководитель Минздрава Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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