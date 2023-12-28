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Вице-премьер РФ заявила, что цены на яйца снизятся после “предновогодней волны”

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До этого люди в больших количествах скупали гречку, сахар и подсолнечное масло, а теперь набросились на яйца

Вице-премьер РФ заявила, что цены на яйца снизятся после "предновогодней волны"

Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала РИА Новости, что сейчас в стране ажиотажный спрос на куриные яйца, для которого нет предпосылок.

“Дефицита нет и точно не будет”, – заверила Абрамченко.

Она подчеркнула, что рынок уже более чем полностью обеспечен яйцами. Сделать это удалось благодаря принятым мерам и расширением импортных поставок. Также сбалансировали производство и потребление.

Абрамченко отметила, что цены на яйца начнут снижаться после “предновогодней волны”.

Что касается ажиотажа, то ситуация напомнила ей то, что происходило с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.

Ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае.

новости Локтевский

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