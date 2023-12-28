Вице-премьер РФ заявила, что цены на яйца снизятся после “предновогодней волны”

До этого люди в больших количествах скупали гречку, сахар и подсолнечное масло, а теперь набросились на яйца
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала РИА Новости, что сейчас в стране ажиотажный спрос на куриные яйца, для которого нет предпосылок.
“Дефицита нет и точно не будет”, – заверила Абрамченко.
Она подчеркнула, что рынок уже более чем полностью обеспечен яйцами. Сделать это удалось благодаря принятым мерам и расширением импортных поставок. Также сбалансировали производство и потребление.
Абрамченко отметила, что цены на яйца начнут снижаться после “предновогодней волны”.
Что касается ажиотажа, то ситуация напомнила ей то, что происходило с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.
Ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае.
новости Локтевский
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