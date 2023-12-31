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Одну из перекрытых трасс открыли для легкового транспорта. Движение на всех будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки
“Алтайавтодор” актуализировал данные о перекрытие участков дорог в Алтайском крае на 31 декабря.
По последней информации, закрыты для всех видов транспорта три трассы:
- ️”К-03″ на участке от Змеиногорска до Рубцовска,
- ️”К-09″ на участке от Курьи до границы с Казахстаном,
- ️”К-18″ на участке от Новокалманки до Новотроенки.
На ранее закрытой трассе “А-322” (Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан) движение восстановили, но только для легкового транспорта.
“В связи с неблагоприятными погодными условиями, участникам дорожного движения, настоятельно рекомендуем соблюдать скоростной режим при движении по автомобильным дорогам, а также быть внимательным при выезде на встречную полосу, при обгоне других транспортных средств”, – предупреждают дорожники.
Утром 31 декабря в Павловском районе Toyota Town Ace Noah сбила 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Полученные травмы оказались для пострадавшей смертельными.
Взято отсюда