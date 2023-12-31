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Видимость на нуле. На каких трассах в Алтайском крае перекрыли проезд

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Видимость на нуле. На каких трассах в Алтайском крае перекрыли проезд

Метель. Погода. Зима Фото: pixabay.com

Одну из перекрытых трасс открыли для легкового транспорта. Движение на всех будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки

“Алтайавтодор” актуализировал данные о перекрытие участков дорог в Алтайском крае на 31 декабря.

По последней информации, закрыты для всех видов транспорта три трассы:

  • ️”К-03″ на участке от Змеиногорска до Рубцовска,
  • ️”К-09″ на участке от Курьи до границы с Казахстаном,
  • ️”К-18″ на участке от Новокалманки до Новотроенки.

На ранее закрытой трассе “А-322” (Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан) движение восстановили, но только для легкового транспорта.

“В связи с неблагоприятными погодными условиями, участникам дорожного движения, настоятельно рекомендуем соблюдать скоростной режим при движении по автомобильным дорогам, а также быть внимательным при выезде на встречную полосу, при обгоне других транспортных средств”, – предупреждают дорожники.

Утром 31 декабря в Павловском районе Toyota Town Ace Noah сбила 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Полученные травмы оказались для пострадавшей смертельными.

Взято отсюда

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