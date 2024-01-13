Пламя достигает 50 метров в высоту

Утром 13 января произошел пожар на складе маркетплейса Wildberries под Санкт-Петербургом. Как сообщает МЧС, пострадавших нет. На момент возгорания на складе находилось около тысячи сотрудников, их смогли вовремя эвакуировать. Здание же горит до сих пор — огонь охватил уже 70 тысяч квадратных метров, ранее сообщалось, что пламя достигает 50 метров в высоту. Огонь видно даже из иллюминаторов пролетающих мимо самолетов, а густой дым окутал Пушкинский район Питера так, что жители вынуждены уезжать оттуда вместе с животными. Кадры, которые публикуют очевидцы с места событий выглядят пугающе: мы собрали самый впечатляющие из них.

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Видео: Shot / t.me

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Видео: Baza / t.me

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Видео: МЧС России

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Видео: Mash / t.me

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Видео: Shot / t.me

Взято Источник

13.01.2024