Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после конфликта с охраной

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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Известную певицу Вику Цыганову вчера пригласили в Кремль. Однако ее поездка закончилась не так, как предполагалось изначально. Певица из-за переживаний даже упала в обморок. Обстоятельствами произошедшего с «МК» поделился муж звезды Вадим Цыганов. Пишет МК.

– Вику пригласили в Кремль сказать теплые слова и вручить подарки детям из Донбасса, которые приехали в Москву на новогоднюю сказку, – рассказывает Вадим. – Вика согласилась. Она позавчера только вернулась из Мариуполя. Побывала в Доме культуры, который только что отстроили. Она посетила репетицию первого спектакля, передала артистам свои костюмы, побывала в военной части.

Предполагалось, что церемония вручения подарков в Кремле пройдет после новогоднего представления, на которой присутствовали дети. Но вручить подарки так и не удалось.

– Скорее всего, произошла недоговоренность между устроителями сказки и людьми, которые привезли подарки детям, – продолжает Вадим Цыганов. – Подарки были разложены, их уже начали раздавать, как вдруг охрана неожиданно стала всех выгонять. Там присутствовал академик Дерябин, он просил дать возможность порадовать детей. Но охрана была непреклонна, выключили свет, началась давка. Дошло до вызова полиции.

Вика упала даже в обморок на улице из-за этого, – вздыхает Вадим. – Она же пришла с благой целью – сказать добрые слова детям. А получилось так, как получилось. Хорошими делами прославиться нельзя. У нас все как по Шапокляк: танцевать на кресте в Кремле можно, а раздавать подарки нельзя.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк