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Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Виктор Афзалов Фото: mil.ru

Ранее была только неподтвержденная информация о назначении главнокомандующего ВКС. Теперь соответствующая строчка появилась в биографии Виктора Афзалова

Министерство обороны России подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ. Информация о нем указана на сайте военного ведомства.

Строчка о назначении появилась в биографической справке Афзалова. Он сменил в этой должности Сергея Суровикина.

“В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами”, – говорится на сайте Минобороны.

До этого уже сообщалось о назначении Афзалова главкомом ВКС, но официально эта информация не подтверждалась.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года под Симферополем, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВОЮ Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

В 2012 году он стал начальником штаба – первым заместителем командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, в июле 2017 года был назначен командующим армии ВВС и ПВО округа, а в августе 2018-го – начальником главного штаба ВКС России.

Имеет ордена “За военные заслуги”, “Александра Невского”, “За заслуги перед Отечеством” VI и III степени и многие медали.

Источник

город горняк
горняк22

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