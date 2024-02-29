Виктор Мещеряков о кадровой стратегии промышленников Алтайского края: успехи, проблемы, решения

На пленарном заседании краевого совещания по труду и занятости населения Алтайского края, которое состоялось 28 февраля 2024 года, выступил исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. Тема доклада — «Рынок труда: от дефицита к балансу. Запрос на обеспечение кадрами стратегических отраслей»

Открытие мероприятия провела Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения. С приветственными словами выступили Евгений Дешевых, заместитель Председателя Правительства и министр экономического развития Алтайского края, Ирина Солнцева, председатель комитета по социальной защите и занятости населения Алтайского краевого Законодательного Собрания, и Игорь Башмаков, глава Поспелихинского района.

На заседании обсуждались важнейшие итоги работы в сфере труда и занятости населения за 2023 год, а также перспективы и задачи на 2024 год. Это событие стало ключевой площадкой для обсуждения стратегий развития регионального рынка труда, преодоления существующих проблем и поиска новых решений в области кадровой политики и занятости. С докладами выступали Надежда Капура, Виктор Мещеряков, и Валерия Иванова, директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, председатель Общественного совета при УТЗН Алтайского края.

Основные темы доклада Виктора Мещерякова «Рынок труда: от дефицита к балансу. Запрос на обеспечение кадрами стратегических отраслей».

В 2023 году рынок труда Алтайского края, как и в предыдущем году, столкнулся с серьезными трудностями, вызванными мировыми санкциями, уходом западных фирм и демографическим кризисом, что привело к рекордно низкому уровню безработицы в 0,9% и усилил дефицит кадров почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Причины кадрового дефицита — демографический спад и частичная мобилизация, в то время как спрос на рабочую силу рос в отдельных отраслях.

Союз промышленников и Управление по труду и занятости населения Алтайского края активно работали над решением этой проблемы, что привело к увеличению численности сотрудников на 1,9 тысяч человек и заявленной потребности в 7 тыс. рабочих мест, из которых 3,1 тыс. в оборонно-промышленном комплексе.

За последние два года наблюдается структурное изменение спроса на рабочую силу, с увеличением потребности как в высококвалифицированных специалистах, так и в рабочих с низкой квалификацией. Почти 85% предприятий испытывают кадровый голод, особенно остро требуются квалифицированные рабочие и инженерно-технические кадры.

Союз промышленников взаимодействует с образовательными учреждениями и государственными органами, проводит мероприятия для обеспечения кадровой потребности предприятий и популяризации рабочих профессий среди молодёжи, включая фестивали «Заводская проходная», и реализует программы переподготовки инженерных кадров.

Увеличение заработной платы стало одним из ответов на дефицит кадров, что привело к значительному росту оплаты труда в регионе. Однако без повышения производительности труда, которое возможно только при внедрении новых технологий и оптимизации производства, такая зарплатная гонка не может продолжаться бесконечно.

В 2023 году Союз промышленников Алтайского края инициировал проведение регулярных встреч промышленников региональных отделений РСПП Сибирского федерального округа под названием «Сибирский промышленник». Эти форумы собрали ведущих промышленников из шести регионов Сибири, чтобы укрепить межрегиональные связи, обменяться опытом в технологиях, кадровой работе, продвижении. Цель мероприятий — способствовать координации действий в промышленной сфере и обмену лучшими практиками среди предпринимателей, что подтвердило эффективность такого формата для решения актуальных задач промышленного сектора.

Ключевые задачи на будущее включают повышение производительности труда через технологическое обновление, усиление поддержки инвестиционных программ предприятий, адаптацию образования к новым технологиям и увеличение доступности переобучения для взрослых. Работа по привлечению и удержанию кадров требует значительных усилий и инвестиций в создание комфортных условий труда и развитие бренда компаний.

Союз промышленников Алтайского края и Управление по труду и занятости населения Алтайского края продолжат совместную работу по обеспечению и подготовке профессиональных кадров, решая одну из ключевых задач для развития промышленности региона.

Взято отсюда.

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