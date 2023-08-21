Виктор Томенко договорился с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым об инвестициях на 26 млрд рублей

Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров высоко оценил деятельность губернатора Виктора Томенко по поддержке предприятий Алтайского края. Зампред федерального правительства посетил завод в Бийске и отметил, что промышленность региона имеет большой потенциал и перспективы развития. По словам Мантурова, завод эффективно использует федеральные и региональные меры поддержки. Он также отметил, что заработная плата работников бийского завода «Олеум» была единовременно повышена на 30%.

– Практически по всем предприятиям мы видим заинтересованность в развитии и понимание того, какими мерами можно воспользоваться совместно с региональными мерами развития федеральными. В целом у промышленности Алтайского края большие перспективы, хороший потенциал, – заявил Денис Мантуров.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, промышленное производство в Алтайском крае продолжает расти. Предприятия региона решают важнейшую задачу импортозамещения. Вице-премьер поблагодарил предприятия за те меры поддержки, которые они получают от федерального центра. Губернатор также подчеркнул, что в регионе ведется большая работа по развитию кадрового потенциала для промышленных предприятий области.

Денис Мантуров заявил, что несколько предприятий Алтайского края получат инвестиции от министерства промышленности и торговли. Общая сумма составляет около 26 млрд. рублей. В частности, Бийский олеумный завод получит инвестиции в размере около 15 млрд. рублей. На Рубцовском машиностроительном заводе в следующем году начнутся масштабные работы по реконструкции, на которые Минпромторг выделит около 4 млрд. рублей.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул значительную роль фармацевтических предприятий в промышленном развитии Бийска. Глава региона заявил, что фармацевтические предприятия играют важную роль в развитии города и вносят значительный вклад в развитие российской фармацевтической промышленности.

– Отрасль промышленности остается самой крупной, несущей отраслью для экономики Алтайского края. Итоги 2022 года были неплохие – 1,9% рост промышленности был достигнут. Итоги первого полугодия – уже почти 7,5% роста был достигнут к соответствующему уровню прошлого года, – подчеркнул Виктор Томенко. https://rubtsovskmv.ru/ekonomika/viktor-tomenko-dogovorilsya-s-vice-premerom-rf-denisom-manturovym-ob-investiciyax-na-26-mlrd-rublej/2023/08/19/