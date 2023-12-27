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Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили алтайских спасателей с профессиональным праздником

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Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили алтайских спасателей с профессиональным праздником

Сегодня, 27 декабря, в России чествуют сотрудников спасательных служб. С Днем спасателя Российской Федерации сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поздравили Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

«Уважаемые сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю! Уважаемые спасатели региона и ветераны службы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем спасателя Российской Федерации!

Решая ответственные задачи, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций, вы каждый день оберегаете безопасность, спокойствие, здоровье и жизни людей.

Зачастую алтайским спасателям приходится работать в сложной обстановке, сопряженной с серьезным риском для жизни. Ваши профессиональные действия заслуживают самых высоких оценок и добрых слов. Для жителей Алтайского края вы являетесь надежной опорой в экстремальных ситуациях. Наградой за ваш нелегкий труд, преданность делу и самоотверженность служит искренняя благодарность и уважение людей.

Особые слова признательности – в адрес ветеранов. Многие из них по-прежнему находятся в строю и передают бесценный опыт и знания молодому поколению спасателей.

Дорогие друзья! Здоровья вам и вашим семьям, семейного благополучия и как можно больше спокойных дней в наступающем году!» – говорится в поздравлении.

Взято отсюда.

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