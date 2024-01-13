Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российской печати

13 января в России чествуют работников электронных, печатных и сетевых средств массовой информации, специалистов полиграфической отрасли. С Днем российской печати жителей Алтайского края поздравили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати!

Профессиональный праздник сегодня отмечают сотни сотрудников печатных, электронных и сетевых средств массовой информации, работники типографий и предприятий полиграфии Алтайского края. Придерживаясь лучших традиций отечественной печати, они чутко реагируют на изменения: осваивают современные каналы коммуникации и формы подачи материалов. Ежедневно появляются новые источники информации, но по-прежнему самым ценным ресурсом являются новости, рассказанные профессионалами. А в переломные моменты истории как никогда возрастает потребность в достоверной, объективной информации о происходящем.

У нас в крае существует традиция в День печати вручать региональные награды и премии за лучшие журналистские проекты, публикации и сюжеты. Таким образом мы благодарим наших мастеров слова, подчеркиваем значимость их труда. А также напоминаем о героях материалов: о тех, кто трудится на благо родной страны и защищает безопасность её границ, кто воспитывает детей в уважении к Отечеству и бережно сохраняет память о старших поколениях.

Желаем работникам и ветеранам отрасли успехов, вдохновения и новых творческих проектов! Благодарим вас за мастерство, стремление к объективности и понимание своей профессиональной и гражданской ответственности!

Пусть будет больше хороших событий и позитивных новостей. Благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!» – говорится в поздравлении.

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