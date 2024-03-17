Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

17 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России. В честь этого жителей Алтайского края поздравили Губернатор региона Виктор Томенко и Председатель АКЗС Александр Романенко.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником! От вашего добросовестного труда напрямую зависит качество повседневной жизни земляков. Вы отвечаете за работу систем жизнеобеспечения, помогаете поддерживать уровень комфорта и безопасности, к которым привык современный человек. Сфера ЖКХ и бытового сервиса находится в постоянном развитии, решаются задачи повышения качества услуг. В своем Послании Федеральному Собранию Президент России подчеркнул, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры будут наращиваться. В Алтайском крае улучшение работы системы ЖКХ в городах и селах является одним из приоритетов деятельности региональных властей. Мы последовательно решаем задачи повышения надежности тепло- и водоснабжения. Желаем ветеранам и всем специалистам сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Еще читают

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