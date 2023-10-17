17.10.2023

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Виктор Томенко и Александр Томенко поздравили дорожников Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Поздравление Губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко с Днем работников дорожного хозяйства.

«Уважаемые работники дорожного хозяйства Алтайского края и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – важнейшая составляющая экономики Алтайского края. От состояния транспортной инфраструктуры во многом зависят инвестиционная привлекательность региона, укрепление его связей с партнерами, развитие промышленности, бизнеса, торговли, туризма и социальной сферы.

Благодаря вашему самоотверженному труду в регионе ежегодно обновляются порядка 800 километров дорог. Важно, что вы внедряете в работу новые технологии, используете инновационные материалы и современную технику. Это помогает повышать эксплуатационные качества трасс, обеспечивать безопасное движение автотранспорта, водителей и пассажиров.

Выражаем вам искреннюю признательность за профессионализм и преданность любимому делу. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов, исполнения намеченных планов!»

новости Алтайский

Взято отсюда

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