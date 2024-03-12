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Виктор Томенко и главврач московской больницы обсудили использование современных медицинских методик

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Виктор Томенко и главврач московской больницы обсудили использование современных медицинских методик

12 марта в рамках рабочего визита в Алтайский край главврача московской больницы № 52, Героя Труда России Марьяны Лысенко прошла встреча с губернатором Алтайского края.

Виктор Томенко и Марьяна Лысенко обсудили предстоящие выборы главы государства и включенность нашего региона в новые нацпроекты, объявленные Президентом. Также поднимались актуальные вопросы в области здравоохранения, в том числе использование в регионе прогрессивных медицинских практик, апробированных в Москве.

«Один из ключевых тезисов — обмен опытом между регионами. Наши специалисты и сейчас не упускают возможности, чтобы учиться новому, перенимать лучшие практики у коллег. Наработок много, в том числе в области применения искусственного интеллекта, который постепенно становится удобным инструментом в помощь врачам», – сказал глава региона.

Разговор шел и о кадровом вопросе. Виктор Томенко отметил, что в регионе используют все возможные ресурсы для поддержки врачей и студентов.

Глава региона и доверенное лицо Президента РФ обсудили вопросы, которые касаются предоставления мер поддержки участникам СВО и их семьям.

Марьяна Лысенко посетит учреждения системы здравоохранения региона, встретится с медицинскими работниками.

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Взято отсюда.

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