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Виктор Томенко и краевой прокурор Антон Герман наградили победителей патриотического конкурса

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Виктор Томенко и краевой прокурор Антон Герман наградили победителей патриотического конкурса

В творческом состязании «Защитник мой, тобой горжусь» приняли участие более 400 школьников Алтайского края.

Источник фото: Катунь 24

Награждение финалистов проходило в Музее прокуратуры с участием прокурора края Антона Германа, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко, главного федерального инспектора в Алтайском крае Юрия Земского, руководителей органов правоохраны и работников прокуратуры.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул: органы исполнительной власти и прокуратура региона проводят постоянную совместную работу по государственно-патриотическому воспитанию, формируя у подрастающего поколения любовь к России, гордость за честь служить Отечеству, уважение к истории страны.

«Тема очень важная, которая сегодня для всей страны – от мала до велика – для всех важнейшая. Я знаю, что из разных уголков края сегодня ребята приехали. Здесь у нас не только Барнаул и центр края. Но из разных уголков. Это здорово, это нас всех очень связывает. Поэтому вам огромное спасибо», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Поздравляя участников, Антон Герман отметил, что в каждом выступлении детьми отражен образ Отечества, гордость за солдат, вставших на его защиту. Поблагодарил детей и их родителей за активную позицию, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, вручил благодарственные письма, грамоты и памятные подарки.

«Мы увидели с каким уважением вы относитесь к офицерам и солдатам, которые защищали нашу родину во все времена. И в своих выступлениях, выразительных, очень эмоциональных вы показываете любовь к родине. Вы показываете гордость за наших воинов, защитников нашей страны», — отметил прокурор Алтайского края Антон Герман.

Победительница конкурса – София Хайбулина. Поучаствовать в нем ей предложила классная руководительница. Девочка прочитала стихотворение Анатолия Ганина «Русский солдат».

«Они погибали, защищая свою родину. Русский солдат – всегда смелый, знает, что его ждет. И идет к своей цели», — поделилась София Хайбулина.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , ,

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