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Виктор Томенко лично познакомился с новым начальником алтайского УФСИН

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В режиме видеоконференцсвязи с губернатором, краевыми чиновниками и личным составом управления на связь вышел директор ФСИН Аркадий Гостев

6 марта губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили Сергея Герасимова, нового руководителя регионального УФСИН, сообщили в пресс-службе правительства края.

“Убежден, что имеющиеся профессиональный и жизненный опыт позволят Сергею Ермагеновичу быстро войти в курс дела на новом участке работы и успешно решать задачи, стоящие перед пенитенциарной системой Алтайского края”, – сказал директор ФСИН России Аркадий Гостев, который принимал участие во встрече по видео.

Он подчеркнул, что в 2023 году краевой УФСИН достиг позитивных результатов по целому ряду направлений деятельности. Вместе с тем Гостев становился на вопросах, требующих дополнительного внимания и контроля. Это, прежде всего, соблюдение прав и законных интересов спецконтингента.

Сергей Герасимов в ответном слове поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и выразил готовность к выполнению задач, стоящих перед УИС края и укреплению взаимодействия с правоохранительными структурами и органами власти.

Свой профессиональный путь в уголовно-исполнительной системе Герасимов начал в 1995 году с должности младшего инспектора группы надзора. Два года он проходил службу в должности начальника отряда, 11 лет был на оперативной работе, четыре года руководил различными исправительными учреждениями. Более шести лет работал заместителем и первым заместителем руководителя территориального органа.

До назначения в Алтайский край Сергей Герасимов более трех лет возглавлял УФСИН России по Брянской области.

Ранее Виктор Томенко подписал указ о назначении бывшего начальника краевого УФСИН Валерия Усачева на должность заместителя правительства края. С 10 ноября 2023 года врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю был Дмитрий Лапшин.

Взято отсюда

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