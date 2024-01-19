Виктор Томенко: Обновление спецтехники

Обновление спецтехники, чтобы наши дорожные предприятия могли работать более эффективно в любых, даже самых сложных погодных условиях, — уже стало хорошей традицией. Сегодня в рабочей, но в то же время торжественной обстановке передали нашим ГУПам, которые работают на дорогах всего края, ещё 27 единиц такой техники.

Пользуясь случаем, лично поблагодарил за работу всех сотрудников предприятий — а это тысячи человек, которые ежедневно делают все возможное для обеспечения связности территории всего нашего края, для безопасного и комфортного движения по автомобильным дорогам Алтая. Погодные условия в начале этого года уже не раз проверили нас на прочность: приходилось и перекрывать трассы, и в усиленном режиме расчищать их от снега и льда, работать в условиях сильного ветра и метелей.

Всего с 2020 года вложили более 3 миллиардов рублей в обновление парка спецтехники, на эти средства закупили 318 единиц для наших ГУПов. Та «дорожная революция», о которой мы говорили в течение всего прошлого года, конечно, была бы невозможна без федеральной поддержки, а именно — без финансирования, которое наш край получал последние несколько лет в рамках нацпроектов, запущенных по поручению президента.

Сегодня услышал много благодарностей от руководителей предприятий, работающих в разных районах края. Знаю и о запросах на продолжение обновления техники. Будем обязательно и дальше работать в этом направлении.

Взято отсюда.

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