Губернатор снял шары с желаниями во время командировки в Москву. Презенты получили двое детей из Алтайского края и один мальчик из подшефного Славяносербского района ЛНР

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнил новогодние просьбы с “Елки желаний”. Еще три небольших детских мечты удалось осуществить, о чем глава региона написал в Telegram-канале.

Томенко снял три шара с кремлевской “Ёлки желаний” во время Госсовета. К 31 декабря все дети получили свои подарки.

“14-летняя Даша из Барнаула получила “умную” колонку, 4-летний Леонид из села Алтайское — электромобиль. А третий подарок вручили в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР. 4-летний Саша из поселка Металлист мечтал о батуте и теперь он у него есть. Пусть в следующем году все желания наших детей исполняются!” – пожелал губернатор.

Ранее 7-летний мальчик из Бийска во время прямой линии попросил подарок у президента РФ Владимира Путина и получил его накануне Нового года.

Взято отсюда