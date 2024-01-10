Виктор Томенко передал слова поддержки всем участникам СВО из Алтайского края

Губернатор Алтайского края встретился с участником специальной военной операции, который прибыл с фронта домой в отпуск

В Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с участником специальной военной операции, который прибыл домой в отпуск.

Сержант рассказал главе региона, что ушел на фронт добровольцем и на данный момент продолжает служить по контракту.

– Мы находимся на самой передовой, сложно, но мы справляемся. И нам очень нужны слова поддержки, они нам помогают, – отметил он.

Рядом с ним сражаются бойцы из разных регионов страны, однако сибиряков больше всего, также есть и земляки с Алтая, из Барнаула.

Боец провел дома две недели, за это время он уделил внимание семье и родителям. Посетил с близкими горнолыжный комплекс, побывал в школе, где обучаются его дети. Однако отпуск подошел к концу, и уже завтра он возвращается на боевые позиции, чтобы сменить товарищей, которые ждут свои заветные две недели отпуска в домашней обстановке.

В завершение встречи губернатор передал через военнослужащего с позывным «Патриот» слова поддержки всем участникам СВО из Алтайского края.

– Передайте огромный привет ребятам, командованию. Мы всегда ждем дома. За семьями, близкими, детьми, родителями следим, помогаем. Какие-то вопросы решаем одинаково, где-то нужен индивидуальный подход. Это святое дело: вы там сражаетесь, мы здесь поддерживаем ваших родных и близких. Наши оборонные заводы также работают на полную катушку, увеличивая мощность. Желаю вам успехов и выполнить все боевые задачи, – отметил Виктор Томенко.

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Взято отсюда