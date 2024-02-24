реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Виктор Томенко: Поликлинику №14 в Барнауле увидела вся страна

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Губернатор напомнил, что новое здание для поликлиники было построено благодаря поддержке в рамках нацпроекта “Здравоохранение”

В рамках Дня здоровья на выставке “Россия” в Москве организовали прямое включение по видеосвязи из недавно достроенного корпуса поликлиники №14 в Барнауле, сообщил в Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Мероприятие провели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

“Благодаря нацпроектам мы смогли существенно улучшить работу системы здравоохранения по всему краю. Привели в порядок и построили сотни медучреждений. Это и больницы, и ФАПы, и амбулатории. Не только в городах, но и в сёлах, в самых отдаленных территориях края. А еще в течение последних пяти лет регулярно обновляем оборудование — за весь период закупили уже около 11 тысяч единиц”, – добавил глава региона.

Ранее “Толк” показывал, как выглядит новая барнаульская поликлиника изнутри.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию. Рассказываем, что известно о его состоянии

Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию. Рассказываем, что известно о его состоянии

Основатель группы «На-На» в последнее время не жаловался на здоровье…

Узнать больше
39-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время

39-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время

Местами по региону также ожидается небольшой снег и метели В…

Узнать больше
В Алтайский край снова придет тепло с дождем, а следом грянут морозы

В Алтайский край снова придет тепло с дождем, а следом грянут морозы

В регионе ожидаются большие контрасты температур Алтайский край снова ожидают…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp