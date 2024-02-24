Губернатор напомнил, что новое здание для поликлиники было построено благодаря поддержке в рамках нацпроекта “Здравоохранение”

В рамках Дня здоровья на выставке “Россия” в Москве организовали прямое включение по видеосвязи из недавно достроенного корпуса поликлиники №14 в Барнауле, сообщил в Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Мероприятие провели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

“Благодаря нацпроектам мы смогли существенно улучшить работу системы здравоохранения по всему краю. Привели в порядок и построили сотни медучреждений. Это и больницы, и ФАПы, и амбулатории. Не только в городах, но и в сёлах, в самых отдаленных территориях края. А еще в течение последних пяти лет регулярно обновляем оборудование — за весь период закупили уже около 11 тысяч единиц”, – добавил глава региона.