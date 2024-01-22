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Виктор Томенко попросил отчитываться ему о ситуации с мерзнущим Славгородом

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Виктор Томенко попросил отчитываться ему о ситуации с мерзнущим Славгородом

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

Без тепла из-за коммунальной аварии оставалось более 150 домов. Теплоснабжение восстановили, но жители вновь сообщили о проблемах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

“Внимательно слежу за ситуацией в Славгороде, где в конце прошлой недели произошла авария на теплотрассе. Прорвало трубу и в результате 16 многоквартирных домов, 137 частных жилых домов и несколько социально значимых учреждений остались без тепла”, – сообщил губернатор.

Взято отсюда

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