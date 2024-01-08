Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Рождеством Христовым

В ночь с 6 на 7 января в России отмечают Рождество Христово

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края в своем телеграм-канале поздравил жителей региона с праздником – Рождеством Христовым. По традиции глава региона встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием.

“Особая атмосфера сегодняшнего дня наполняет сердца верующих радостью и теплом. Желаю благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, добра и взаимопонимания”, – отметил Виктор Томенко.

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Взято отсюда