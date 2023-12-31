Виктор Томенко Фото: Антон Федотов

Глава региона подвел небольшой итог, упомянул грядущие политические события и пожелал всем жителям счастья, мира и любви

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в преддверии Нового года направил в адрес жителей региона поздравление. Приводим его слова полностью — текст опубликовала пресс-служба правительства региона, а также он пришел в почтовой рассылке по электронной почте жителям края.

“Уважаемые жители Алтайского края!

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!

В уходящем 2023 году Алтайский край вместе со всей страной продолжал жить под знаком специальной военной операции. С достижением целей по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей по-прежнему связаны наши основные переживания и надежды. Мы верим в победу и прилагаем большие усилия для поддержки участников специальной военной операции. Созданный по решению Президента России Владимира Владимировича Путина Фонд “Защитники Отечества” развернул большую работу по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Наш регион активно участвует в восстановлении мирной жизни на Донбассе, оказывает шефскую помощь Славяносербскому району ЛНР. Поистине всенародный характер обрело добровольческое движение по оказанию помощи регионам Донбасса и нашим военным. Сотни тонн гуманитарного груза отправлены на передовую. Низкий поклон вам, дорогие земляки, за патриотизм, самоотдачу и веру в свою страну.

В сегодняшней непростой обстановке мы продолжаем трудиться и достигать целей по развитию Алтайского края. Нам удалось сохранить стабильность работы ключевых отраслей экономики. Наши предприятия выходят на рынок с новой продукцией и наращивают импортозамещение. Отличные результаты демонстрируют специалисты аграрной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В агропромышленном комплексе открываются новые производства. Даже в тяжелых погодных условиях 2023 года Алтайский край сохраняет свой статус региона-кормильца Сибири и страны в целом.

Мы продолжаем создавать комфортные условия для жизни, улучшать инфраструктуру, строить дороги, обновлять транспорт. Более современные возможности появляются в образовании, медицине и культуре. Край все громче заявляет о себе как о туристическом центре. Стартовавшие по инициативе Президента России национальные проекты охватили все сферы жизни. Достижения Алтайского края за последние годы мы достойно представили на Международной выставке “Россия” в Москве.

Дорогие друзья! Благодарю всех вас за самоотверженный труд в течение 2023 года, за преданность своему делу, за верность долгу, за вашу ответственность и неравнодушие.

В 2024 году в сложнейших геополитических условиях в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. От голоса каждого из нас будет зависеть будущее России. Уверен: умение нашего народа объединяться перед лицом угроз, уважение к памяти предков и любовь к Отечеству помогут нам сделать верный выбор.

Следующий год объявлен Президентом России Годом семьи. Семья – это важнейшая из традиционных ценностей, которые сегодня защищает Россия на международной арене. От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, мира и любви!

Здоровья вам, дорогие друзья, благополучия и новых успехов на благо Алтайского края и всей России! С праздником!”