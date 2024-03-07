Виктор Томенко призвал к активному участию в реализации государственной национальной политики

Накануне губернатор провел заседание президиума Совета по вопросам реализации государственной национальной политики при Правительстве Алтайского края.

Виктор Томенко отметил высокую роль совещательных органов в сфере реализации национальной политики, особенно в современных условиях. А также поблагодарил участников совещания за вклад в поддержание мира и согласия в Алтайском крае.

«Все мы занимаемся очень серьезным направлением, очень дорого обходятся ошибки в национальной политике. Поэтому важно быть постоянно в диалоге и доброй дискуссии с общим пониманием наших корней и того, что нас объединила Россия. Спасибо за то, что к сегодняшнему дню уже совместно сделано. У нас есть основные планы мероприятий. Но с учетом современных аспектов прошу вас выдвигать новые инициативы и предложения, в том числе связанные с вопросами безопасности, противодействием экстремизму и терроризму», – отметил глава региона.

С предложениями выступили Владыка Сергий, главный имам Алтайского края Фагим-Хазрат, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной государственной организации «Ассамблея народов России» Елена Буянкина, председатель Союза армян Алтайского края Гарик Геворгян.

Сегодня в Алтайском крае для укрепления межнационального согласия и гражданского единства народов края профильные органы власти взаимодействуют с 57 национально-культурными общественными объединениями. В последние годы серьезное внимание уделяется социальной и культурной адаптации иностранных мигрантов.

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