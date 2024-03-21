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Виктор Томенко провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае

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Виктор Томенко провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае

21 марта прошла рабочая встреча Губернатора Алтайского каря Виктора Томенко с Уполномоченным по правам человека в регионы Антоном Васильевым.

Омбудсмен представил основные итоги правозащитной деятельности за прошедший год, а заодно обозначил ряд комплексных вопросов, требующих внимания со стороны краевых органов власти.

Фото: Антон Федотов Всего за 2023 год к Уполномоченному поступило 1909 обращений. Заметно увеличилось число вопросов, связанных с защитой прав участников СВО и членов их семей.

При этом отмечается снижение количества обращений по многим традиционным проблемам. Например, по обеспечению соблюдения социально-экономических прав человека и гражданина, права на социальное обеспечение, на жилище, на труд, на охрану здоровья, на образование и др. В 221 случае удалось добиться восстановления прав граждан.

В ходе беседы Виктор Томенко поддержал предложение Антона Васильева о работе над новой комплексной программой Алтайского края по правовому просвещению граждан. Она будет действовать по 2026 год включительно.

«Давайте продолжать нашу работу по правовому просвещению. Мы внимательно посмотрим на опыт работы других регионов в данной сфере, и наполним нашу новую программу хорошими мероприятиями, установим целевые индикаторы ее исполнения. За предыдущие годы реализации программы правового просвещения она приносила определённые результаты, эта работа востребована людьми и влияет на положение дел в обществе», – отметил Виктор Томенко.

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Взято отсюда.

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