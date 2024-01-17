Виктор Томенко провёл выездное совещание по теме реконструкции Музея военной истории

Музей военной истории является составной частью Алтайского краеведческого музея. В 2018 году здание сильно пострадало во время пожара.

Источник фото: Катунь 24

Губернатор заслушал информацию руководителей ведомств и поставил задачи по наполнению музея, в том числе, по созданию экспозиции СВО, а также выехал на место для оценки текущего положения дел на объекте.

По мнению главы региона, Музей военной истории должен сыграть серьезную роль в деле патриотического воспитания граждан. В соответствии с поручением Президента России в обновлённом музее будет размещена экспозиция «Время «Z»» — в честь участников специальной военной операции.

«Я задачу ставлю — во-первых, эти изменения уточнить. Память участников СВО, их подвиг, место для истории Донбаса, Луганска, наших исконных территорий должно здесь тоже найти отражение, взаимосвязи, что мы защищаем, что мы отстаиваем», — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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