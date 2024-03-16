реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Виктор Томенко проверил, как наблюдатели следят за выборами в Алтайском крае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По словам губернатора, за ходом голосования наблюдают около 4 тысяч человек

Виктор Томенко проверил, как наблюдатели следят за выборами в Алтайском крае

Виктор Томенко в Центре общественного наблюдения / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 марта посетил Центр общественного наблюдения, где следят, чтобы выборы президента прошли “спокойно и четко в соответствии с законом”.

“Сегодня заехал в Центр общественного наблюдения. Около четырех тысяч человек, которые решили быть наблюдателями, работают слаженно. Большинство – студенты наших ведущих вузов”, – рассказал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, наблюдатели работают в три смены – следят за происходящим лично, по камерам более чем в 1000 УИКах с помощью 48 мониторов, а также изучают комментарии и посты в соцсетях. “Вся система выстроена. Пожелал всем нашим наблюдателям, к которым сейчас приковано много внимания, успешной работы”, – заключил Томенко.

Ранее сообщили, что на избирательных участках в Алтайском крае 16 марта усилили меры безопасности.

новости горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Последствия непогоды. Участники фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» не могут добраться домой

Последствия непогоды. Участники фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» не…

Участникам фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» пришлось остановиться в селе…

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица —…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица —…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».…

Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024»…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp