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Виктор Томенко размялся на зарядке с алтайскими волонтерами в Сочи

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Виктор Томенко размялся на зарядке с алтайскими волонтерами в Сочи

Виктор Томенко Фото: Анна Меньшикова

Виктор Томенко сменил губернаторский костюм на спортивный и присоединился к зарядке с волонтерами-участниками молодежного фестиваля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится в Сочи на Всемирном фестивале молодежи, который проходит 1-7 марта. В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что побывал на зарядке с волонтерами.

“День сегодня начался отлично — с зарядки вместе с волонтерами Алтайского края на Всемирном фестивале молодежи в Сочи! Заканчиваются последние приготовления к церемонии открытия — наши ребята задействованы практически везде. Встречают гостей, в том числе из других стран, помогают им разместиться и освоиться. Нагрузка большая, так что зарядка каждый день — как раз то, что нужно”, – подписал он кружочек с видео.

Отметим, что фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Виктор Томенко неоднократно показывал, что любит заниматься спортом. Однажды на тренировке по баскетболу он продемонстрировал точный трехочковый бросок, отправив в корзину четыре мяча подряд.

Взято отсюда

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