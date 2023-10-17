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Виктор Томенко сообщил, что в регионе удалось стабилизировать цены на топливо

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Глава региона Виктор Томенко сегодня в своем телеграм-канале заявил, что в крае удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо.

По дизельному топливу уже произошло существенное снижение, отметил губернатор. По его словам, это в том числе, результат эффективных мер, которые были предприняты федеральным правительством по поручению президента. Так в конце сентября были введены ограничения на экспорт бензина и дизеля, что помогло насытить внутренний рынок.

Удалось стабилизировать и ситуацию с поставками природного газа, который используется для сушки зерна. Из-за задержек поставок у наших сельхозпредприятий были вынужденные двух- и трехдневные простои.

Виктор Томенко поручил министерствам и дальше внимательно следить за обстановкой как с ценами на топливо, так и с поставками природного газа. Все возникающие вопросы в случае необходимости, будут решаться в рамках полномочий краевого правительства.

©Рубцовск.инфо

транспорт

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