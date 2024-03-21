Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Немецкий национальный район

Минувший день губернатор Алтайского края провел в Немецком национальном районе. Посмотрел, что было сделано за прошлый год — в том числе благодаря средствам, которые были направлены из краевого и федерального бюджета. Это около 650 миллионов рублей. Обсудил с руководством района и с местными жителями наши планы на будущее — отработали с коллегами по всем обращениям, которые поступали ко мне и в правительство из района за последнее время. Большая работа проведена в Доме культуры в Гришковке.

Здесь завершен ремонт, и то, как он преобразился, радует глаз. Получилась современная площадка и для занятий, и для проведения мероприятий. Репетиции проходят постоянно. И здесь же, в ДК, собирают посылки для участников СВО, шьют необходимые военнослужащим вещи. Поэтапно решается задача проведения ремонта в школе села Гришковка.

Там, где он уже все сделано, учебные классы выглядят отлично. Есть потребность в дальнейшей модернизации школы. Постепенно будем решать вопрос — школу эту мы не забудем, я и на встрече с жителями района это пообещал. А в самой школе пообщался с ребятами, которые готовятся сейчас к экзаменам — пожелал им удачи.

Относительно недавно — в 2022 году — капитально отремонтировали взрослую поликлинику районной ЦРБ. Но вопросы остались — теперь необходимо привести в порядок фасад. Поговорил с медиками и про то, как решается проблема с кадрами. Новые врачи приходят в ЦРБ, но пока этого недостаточно.

«Вместе подумаем, как усилить работу с учетом многочисленных мер поддержки медиков, которые действуют в крае, среди которых, например, целевое обучение. Обсудили и строительство школы в селе Орлово. Работы сейчас выполнены только на треть. Конечно, нужно ускоряться. Специалисты минстроя — на связи с подрядчиком. Чтобы сделать все качественно, потребовалось вносить изменения в проектную документацию. Сейчас уточняем сроки завершения работ», — рассказал губернатор.

Отдельно глава региона заехал на одно из ключевых предприятий Немецкого района — «Брюкке». Это одна из заметных компаний в сфере производства продуктов питания, чем славится наш край на всю Россию. Колбасы, сыры, мука, хлеб и булочки — ассортимент у предприятия большой. И его ценят не только в Немецком районе и в нашем крае в целом. Поставки идут и в Новосибирскую, и в Томскую, и в Кемеровскую области, и в Красноярский край.

Качество продукции, ее востребованность позволяют предприятию развиваться. За последние 10 лет здесь реконструировали и переоснастили мясокомбинат, расширен ассортимент полуфабрикатов, значительно расширен маслосырзавод. В прошлом году в состав «Брюкке» вошел цех по переработке молока в селе Подсосново. Теперь нужно проводить капремонт здания, а новое оборудование частично уже закуплено.

Взято отсюда.

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