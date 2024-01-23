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Виктор Томенко: В этом году — 27 января — исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда.

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Виктор Томенко: В этом году — 27 января — исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Осталось не так много тех, кто пережил те страшные события и может лично поделиться воспоминаниями. Но, сколько бы лет ни прошло, — я уверен — мы будем делать всё, чтобы передавать из поколения в поколение память о том времени, о той трагедии, о том, какой ценой удалось победить врага.

Перед концертом, который был организован вчера вечером в филармонии в честь годовщины, встретился с ветеранами, участниками общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». С некоторыми из них мы давно знакомы. Это всегда большая ценность — поговорить по душам, послушать истории их трудного детства, самому ответить на вопросы. А во время этой встречи у меня была еще одна приятная миссия — вручить почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда. Что я и сделал с большим удовольствием!

Благодаря волонтерам, сотрудникам соцслужб и других организаций, мы поддерживаем наше старшее поколение. Стараемся вовремя обеспечивать наших ветеранов всем необходимым — это наш долг. При этом всегда рад видеть, что они и сами не теряют оптимизма, держатся вместе, помогают друг другу. Пусть так будет, как можно дольше. И мы еще не раз встретимся вот так, за чашкой чая, а потом вместе пойдем на концерт.

Взято отсюда.

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