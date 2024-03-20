Виктор Томенко: В этом году начнем строительство школы на 1100 мест в Барнауле в квартале 2033

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал строительство новой большой школы в столице Алтайского края.

— В этом году начнем строительство школы на 1100 мест в Барнауле в квартале 2033, а также поликлиники краевой офтальмологической больницы. Оба проекта — достаточно крупные. Общая стоимость школы оценивается сейчас в 2,1 миллиарда рублей, поликлиники — в 1 миллиард. В правительство и ко мне лично поступало много обращений от жителей края по этим поводам.

По школе речь идет о быстро развивающемся Индустриальном районе краевой столицы, где потребности уже очень велики и будут продолжать расти, поэтому неизбежно надо начинать строительство. Это стало возможным благодаря стабильной и устойчивой ситуации с бюджетом края. Как уже говорил, перевыполнение плана прошлого года по доходам и некоторая экономия по расходам позволили нарастить возможности краевого бюджета.

На 2024-2025 годы он увеличивается по расходам на 18,1 миллиарда рублей. Сейчас законопроект уже находится на рассмотрении Законодательного собрания. При этом, конечно, продолжаем работу с федеральным правительством. Чтобы получить дополнительную финансовую поддержку по необходимым для нас направлениям, включая школу и поликлинику в Барнауле, направил обращения президенту. И по ним сейчас идет работа в федеральных органах власти.

Взято отсюда.

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