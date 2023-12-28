Виктор Томенко вручил государственные награды алтайским спасателям

28 декабря Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевой комиссии по ЧС. Участники заседания подвели итоги года и наметили планы работы комиссии на 2024-й год.

В первую очередь глава региона поблагодарил спасателей за профессионализм, который был проявлен во время борьбы с лесными пожарами весной.

Фото: Антон Федотов Говоря о планах на следующий год, Виктор Томенко обратил внимание на необходимости продолжить профилактику техногенных и лесных пожаров. По мнению губернатора, это реальная угроза жизни и здоровью людей, экономике, окружающей среде.

«Еще один вопрос – сохранение безопасности гидротехнических сооружений. И третье – системная работа по обучению жителей края по всем вопросам, связанным с безопасностью. В комплексе все эти меры помогут нам еще улучшить работу, сделать жизнь в крае еще спокойнее и безопаснее – к чему мы и стремимся», – резюмировал Виктор Томенко.

Также в рамках заседания губернатор ещё раз поздравил всех алтайских спасателей с профессиональным праздником, который отмечался накануне, 27 декабря.

Ряд сотрудников ведомства за мужество и отвагу, за выполнение долга и безукоризненную службу были удостоены государственных и краевых наград. По поручению Президента России Виктор Томенко вручил медали «За отвагу на пожаре» подполковникам внутренней службы: заместителю начальника службы пожаротушения ГУ МЧС края Александру Лазареву и начальнику службы пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Михаилу Черных.

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