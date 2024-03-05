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Виктор Томенко вручил награды лучшим алтайским животноводам

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Съемочная группа телеканала “Толк” пообщалась с лучшими животноводами, чтобы узнать, как из года в год им удается сохранять преданность профессии и на протяжении многих лет выходить на рекорды

В Алтайском крае наградили лучших животноводов. На торжественное мероприятие в драмтеатр в Барнауле пригласили несколько сотен доярок, телятниц, ветеринарных врачей со всего региона. В их честь звучали слова благодарности и громкие аплодисменты. Заслуженные награды животноводы получали из рук губернатора Виктора Томенко.

В 2023 году работники животноводства вышли на рекордные показатели в отрасли. Некоторые доярки, например, достигли максимальный надой в регионе – 12,5 кг молока на корову.

На слет животноводов приехали и представители такой редкой, но важной профессии – осеменаторы – именно они помогают корове зачать и выносить здорового теленка.

На встрече зашла речь и о проблемах в животноводстве. К примеру, в прошлом году на Алтай обрушилась засуха, уменьшилась и взлетела в цене кормовая база

Виктор Томенко отметил, что сегодня в Алтайском крае реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов общим объемом инвестиций около 36 млрд рублей, благодаря чему получается укреплять и развивать агропромышленной комплекс региона в целом и оказывать поддержу животноводам.

Взято отсюда

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