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Виктор Томенко вручил первым жителям края почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

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Виктор Томенко вручил первым жителям края почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

В Алтайском крае 22 января стартовали официальные мероприятия, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Это произошло 27 января 1944 года.

Глава региона в здании Государственной филармонии Алтайского края провел встречу с членами общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»: Надеждой Васильевой, Светланой Ерыгиной, Валентиной Комяковой, Валентиной Карповой, Зинаидой Пилюгиной, Ниной Саламахой. Будучи детьми, они были эвакуированы на большую землю, в том числе в Алтайский край, где трудились, создавали семьи, растили детей. И все эти годы хранили память и передавали правду о трагической и героической судьбе Ленинграда следующим поколениям.

Стоит отметить, что трое блокадников-жителей Алтайского края, в том числе присутствовавшая на встрече с Губернатором Валентина Комякова, примут участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге. Глава региона вручил им почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

После общения в неформальной обстановке Губернатор края и члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» перешли в концертный зал филармонии, где открылась торжественная программа «Непокоренный Ленинград».

«В год 80-летия проходит огромное количество мероприятий, в которых мы возвращаемся к событиям далеких блокадных лет Ленинграда. Сегодня на этом концерте мы постараемся еще раз вернуться к тому времени, пережить всю трагедию , почувствовать все величие этого города, силу духа советского, российского народа, и по завершении этих тяжелых дней и лет – Победу. Будем помнить!», – подчеркнул Губернатор Виктор Томенко в своем обращении к зрителям.

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Взято отсюда.

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