Виктор Томенко на встрече с участником СВО Фото: t.me/tomenko_22

Военнослужащий очень хотел встретиться с губернатором. Встреча состоялась, а глава региона заодно передал слова поддержки всем парням на СВО из Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично встретился с добровольцем, который прошлым летом ушел в зону СВО. На Новый год военный вернулся в отпуск.

Несколько месяцев он провел на передовой, был на Краснолиманском направлении. За мужество и героизм при выполнении боевых заданий получил медаль “За воинскую доблесть”.

Две недели в отпуске мужчина провел с близкими дома и теперь снова отправляется на СВО.

“Пара недель – совсем немного, но нужно возвращаться, дать возможность и другим ненадолго вернуться домой. Говорит, что очень хотел встретиться со мной лично, – и я, конечно, отказать не мог. Передал слова поддержки всем нашим парням, всем военнослужащим и из Алтайского края, и из других регионов, которые бесстрашно, плечом к плечу отстаивают интересы нашей страны!” – написал в Telegram-канале Виктор Томенко.

Он добавил, что все меры поддержки, которые действовали в прошлом году, сохранены и в этом. При необходимости их будут расширять.

Ранее Народный фронт показал, как военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО, прочитали письма детей из Алтайского края.

Взято отсюда