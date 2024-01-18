Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

Сенатор Российской Федерации, координатор партийного проекта «Предпринимательство» в Алтайском крае Виктор Зобнев посетил строительную площадку промышленного технопарка «Компонент» в Барнауле. Он будет специализироваться на производстве стандартизированных узлов, использование которых возможно на многих видах техники.

Вместе с Виктором Зобневым скорость и качество работ по возведению объекта на базе производственных мощностей Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения (АНИТИМ) оценила исполняющая обязанности начальника управления Алтайского края по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева .

Сейчас рабочие монтируют внутренние инженерные сети, занимаются отделкой административных помещений. Технопарк планируют запустить в первом квартале 2025 года, но объект скорее всего будет сдан раньше, считает Виктор Зобнев.

«Благодаря частно-государственному партнерству здесь появится многофункциональная площадка, на которой можно будет проектировать и производить инновационную продукцию в сфере машиностроения, привлекать к разработкам и производству наши образовательные учреждения. На площади более 5 тысяч квадратных метров расположатся современные производственные помещения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для выпуска продукции металлообработки – узлов, деталей, комплектующих. Уверен, что пустовать они не будут, а дадут новый толчок к развитию алтайского сельхозмашиностроения», – говорит Виктор Зобнев.

Технопарк «Компонент» станет третьим в Алтайском крае. Первый – «Юг Алтая» – открылся в прошлом году в Рубцовске и специализируется на сельхозмашиностроении. В Бийске строится технопарк «АлтайБиоТех», его специализация – биофармацевтика.

Взято отсюда.

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