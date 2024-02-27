Виктория Боня Фото: @victoriabonya*

44-летняя блогер призналась, что раньше мужчины воспринимали ее иначе, а также отметила, что не ожидала подобных предложений, особенно учитывая свой возраст

Виктория Боня получила предложение провести ночь с мужчиной за 1 млн рублей. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

“Мне предлагают секс за деньги. Я не знаю, радоваться или горевать, пока не могу определиться. За миллион рублей”, – написала она.

Блогер отметила, что отвергла предложение, заявив, что шокирована не только самим фактом случившегося, но и названной суммой. Знаменитость подчеркнула, что оценивает себя гораздо выше. При этом она добавила, что указанная цена значительно уступает стоимости одного рекламного поста в ее блоге.

Боня также написала, что ставки за рекламу в ее соцсетях значительно возросли после пластической операции у известного американского хирурга.

Напомним, что ранее Виктория Боня насмешила своих подписчиков разговорами о красоте и культе внешности. Знаменитость отметила, что россияне очень зациклены на внешности, однако в ответ подписчики напомнили ей, что она сама пользовалась услугами пластического хирурга.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда