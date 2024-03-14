Виктору Томенко представили отчет о работе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю за 2023 год

14 марта в Правительстве Алтайского края прошла встреча Виктор Томенко с руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону подполковником внутренней службы Дмитрием Лабутиным.

Главный судебный пристав края обратил внимание на положительную динамику в работе по исполнительным производствам алиментного характера.

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края По его словам, на протяжении пяти лет проводится проектная работа, в том числе и с поддержкой фонда Президентских грантов.

«За эти годы мы смогли снизить количество исполнительных производств и сумму задолженности по исполнительным производствам алиментного характера, а сумму взысканной задолженности удалось увеличить до 1,2 млрд рублей», – добавил Дмитрий Лабутин.

Помимо принудительного исполнения и побуждения должников к погашению задолженности, судебными приставами проводится работа по трудоустройству. Так, за прошлый год на работу вышли более 580 граждан, которые по закону обязаны выплачивать алименты.

Особое внимание в 2023 году уделялось социально незащищенным слоям населения. Рассмотрено и удовлетворено 14 тысяч заявлений о сохранении дохода в размере не менее величины прожиточного минимума в рамках 22 тыс. исполнительных производств на сумму почти 3,5 млрд рублей.

Конечно, оказывается помощь участников специальной военной операции и членов их семей. В прошлом году в отношении граждан данной категории приостановлено свыше 5 тыс. исполнительных производств.

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