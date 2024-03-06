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Виноделы России просят установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%

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Виноделы России просят установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%

Ассоциация виноградарей и виноделов также просит ввести квоты в 20% для российского вина в магазинах

Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на исполнительного секретаря ассоциации Алексея Плотникова.

“Приняли решение направить в правительство РФ и экспертный совет комитета Госдумы РФ по экономической политике позицию АВВР, в том числе по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%”,— поделился Плотников.

Ассоциация виноградарей и виноделов также просит ввести квоту в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября и в дальнейшим увеличить ее до 50% — для ресторанов и кафе. Ко всему прочему представители ассоциации предлагают указывать российские вина в начале меню. Еще одно предложение ассоциации — отменить льготный режим импортных пошлин на вина из Грузии.

Напомним, в 2023 году правительство повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Меры вступили в силу с 1 августа, позднее их продлили на весь 2024 год.

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Взято отсюда

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