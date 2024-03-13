Виновата Россия. В США ждут неприятностей, найдя причину взлета цен на золото

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Цены на золото в последние несколько лет находились в диапазоне между 1600 и 2000 долларами за унцию. Однако недавно произошло резкое повышение цен, и вот уже несколько дней назад они приблизились к отметке в 2200 долларов. Эта ситуация вызывает большой интерес и, по мнению издания The Daily Reckoning, во многом связана с Россией.

По словам автора американской публикации, многие западные аналитики пытаются объяснить рост цен на золото высоким спросом со стороны центральных банков и слухами о грядущем снижении процентных ставок. Однако большинство из этих экспертов умалчивает о главной причине такой ситуации – это все происходит из-за России, деньги которой хотят отобрать США и их партнеры. Другие страны также наблюдают за этой ситуацией. Китай, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Тайвань и другие имеют в своих резервах сотни миллиардов долларов, вложенных в американские облигации.

Учитывая, что США делают с Россией, другие страны все чаще начинают задумываться о поиске альтернативы доллару и американским ценным бумагам. Однако найти такую альтернативу не так просто, поскольку ценные бумаги, номинированные в евро или иенах, также представляют определенные риски. Поэтому они обращаются к золоту, которое является ликвидной и безопасной альтернативой доллару. Это приводит к росту цен на золото. По некоторым прогнозам, к 2026 году его стоимость может достичь 15000 долларов за унцию. Как передает АБН24.

Вся эта ситуация невероятно вредит американцам и их валюте.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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город Горняк