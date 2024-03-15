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Сейчас осужденный за трагедию в костромском кафе собирает нужные документы для того, чтобы отправиться на СВО. При этом известно, что его лишили звания сержанта и госнаград

Станислав Ионкин, получивший 20 лет колонии по делу о пожаре в кафе “Полигон” в Костроме, где погибли 13 человек, отправится на СВО после вступления приговора в силу. По словам его адвоката Юрия Хромцева, так он хочет искупить вину и возместить потерпевшим ущерб, сообщает ТАСС.

При этом решение суда защита планирует обжаловать. Такой срок назвали слишком суровым. Кроме того, адвокат Ионкина настаивал на переквалификации преступлений.

“Так и остался открытым вопрос, почему надзорные органы в Костроме, такие как прокуратура и МЧС, своевременно не проводили проверки в развлекательном центре “Полигон” и не выявили нарушения требований пожарной безопасности”, – сказал Хромцов.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 ноября 2022 года. Предварительно, пожар начался после того, как один из посетителей выстрелил из ракетницы “Сигнал охотника” прямо в зале. В результате погибли 13 человек. Ионкин призвал свою вину после задержания.

Взято отсюда