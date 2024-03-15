реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Виновник смертельного пожара в костромском клубе Полигон отправится на СВО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Виновник смертельного пожара в костромском клубе Полигон отправится на СВО

Оружие Фото: unsplash.com

Сейчас осужденный за трагедию в костромском кафе собирает нужные документы для того, чтобы отправиться на СВО. При этом известно, что его лишили звания сержанта и госнаград

Станислав Ионкин, получивший 20 лет колонии по делу о пожаре в кафе “Полигон” в Костроме, где погибли 13 человек, отправится на СВО после вступления приговора в силу. По словам его адвоката Юрия Хромцева, так он хочет искупить вину и возместить потерпевшим ущерб, сообщает ТАСС.

При этом решение суда защита планирует обжаловать. Такой срок назвали слишком суровым. Кроме того, адвокат Ионкина настаивал на переквалификации преступлений.

“Так и остался открытым вопрос, почему надзорные органы в Костроме, такие как прокуратура и МЧС, своевременно не проводили проверки в развлекательном центре “Полигон” и не выявили нарушения требований пожарной безопасности”, – сказал Хромцов.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 ноября 2022 года. Предварительно, пожар начался после того, как один из посетителей выстрелил из ракетницы “Сигнал охотника” прямо в зале. В результате погибли 13 человек. Ионкин призвал свою вину после задержания.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Эксперты ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире

По случаю Международного дня борьбы с исламофобией докладчики ООН опубликовали заявление,…

Журналистка Ксения Собчак назвала фальш-рукава трендом весны

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как носить главный тренд весенне-летнего сезона…

Чемпион Игр Каменский: Овечкин начал забивать, приносит «Вашингтону» победы

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что «Вашингтон…

Spiegel: Бербок пытается убедить Шольца в необходимости отправки Taurus Украине

Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp