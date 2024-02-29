Виновного установили по отпечаткам на руле: на Алтае вынесли приговор по смертельному ДТП на остановке

В Алтайском крае осудили водителя за сбитого насмерть мужчину на остановке у садоводства

В тот день за руль сел друг владельца автомобиля

В Алтайском крае вынесли приговор по резонансному делу о смертельном ДТП, когда водитель иномарки сбил двух человек на остановке. Один из пострадавших погиб на месте.

Напомним, авария произошла днем 12 марта 2023 года. Водитель Mazda MPV ехал со стороны поселка Новогорский в направлении Новоалтайска и сбил двух людей, стоящих на остановки СНТ «Надежда». Мужчина скончался на месте, женщина получила серьезные травмы.

Как было установлено в суде, в машине находились двое приятелей. Выяснилось, что в тот день за руль сел друг владельца автомобиля. Тем не менее, хозяин иномарки тоже ехал с ним.

– Изначально друзья – участники произошедшего, указывали на управление автомобилем друг другом. Причастность осужденного к совершению преступления удалось установить проведенными по уголовному делу судебными экспертизами, подтвердившими нахождение на оплетке рулевого колеса именно его отпечатков пальцев и крови, – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

По данным водитель в тот день сел за руль в пьяном виде. Несмотря на то, что на месте аварии осталась тяжело травмированная женщина, оба приятеля даже не остановились, чтобы помочь ей и вызвать скорую.

В судебном заседании вину в совершенном преступлении осужденный признал и раскаялся. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски в общем размере 1,8 млн рублей.

Один из пешеходов (мужчина) погиб, еще одна женщина пострадала (подробности)

Взято отсюда

29.02.2024