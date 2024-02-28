Виртуальная реальность и цифровая биопсия: какие технологии используют алтайские онкологи

В Алтайском крае наступила эра цифровизации онкослужбы

Виртуальная реальность помогает более четко провести манипуляции

Мир виртуальной реальности ворвался в сферу медицины. Теперь с помощью компьютерных технологий можно проводить диагностику пациентов. Об этом и других нововведениях рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) главный врач Алтайского краевого онкологического центра Игорь Вихлянов.

Минимальный травматизм

– Новый метод диагностики одновременно близок и к IT, и к видеоиграм. Это новейшая компьютерная приставка, которая является дополнением к компьютерному томографу. Она позволяет визуализировать опухолевые очаги внутри тела пациента и проложить к ним наиболее удобную «трассу» путем толстоигольной биопсии, получая столбик ткани, – говорит Игорь Владиславович.

Речь идет о навигационной системой виртуальной реальности Sirio. Она позволяет в режиме реального времени получать 2D и 3D изображения анатомической области, в которой проводится процедура. Причем аппарат может рассчитать, как правильно следует двигать инструмент до опухоли, чтобы не были повреждены здоровые органы и сосуды.

– Конечно, эту процедуру (биопсию, – прим. ред.) можно выполнить под компьютерным томографом, но это будет не так точно и это будут более поверхностные структуры, – добавляет специалист.

Причем приставка может «видеть» образования, находящиеся в легких, почках, печени, надпочечниках, в костях и даже в глубоколежащих структурах. Врач же во время процедуры следит за ходом иглы для биопсии и, соответственно, сводит травматизм к минимуму. При традиционных методах такого не получится.

– Мы обязаны получить материал из опухоли. К примеру, раньше на грудной клетке делали большие торакальные разрезы, раздвигали ребра, рукой заходили в разрез, доходили до новообразования, оно резецировалось… Это очень тяжелая операция, после которой пациент лежал в больнице до 14 дней, – рассказывает Игорь Вихлянов.

Но технологии давно не стоят на месте, и сейчас для биопсии уже не требуется делать полостных операций. Для взятия биоматериала достаточно проколов и если в течение нескольких часов под наблюдением медиков дневного стационара пациент будет чувствовать себя хорошо, то уже к вечеру его смогут отпустить домой.

– Конечно, если возникнут какие-то осложнения, то пациент будет госпитализирован. Но пока таких случаев в нашей практике не было, – говорит онколог.

Региональный архив медицинских изображений

В 2021-2022 году в Алтайском крае произошла настоящая цифровая революция. Она заключалась в том, что в больницах стали появляться цифровые рентгенологические аппараты. Для удобства работы с пациентами был создан региональный архив медицинских изображений. Туда в автоматическом режиме загружаются все снимки со всех уголков региона.

– Раньше снимки печатались на пленке, потом надо было ее везти в краевую столицу… Это муторно. Сейчас изображение мгновенно прилетает в архив и наш специалист его может оттуда взять. Причем это изображение можно повернуть и в анфас, и в профиль, увеличить или уменьшить, подробно рассмотреть какой-то участок. Это настоящая эволюция! – восхищенно говорит Вихлянов.

Это удобно еще в том плане, что оценить клиническую картину могут разные специалисты, а пациент получит полное и всестороннее заключение.

– Мы же работаем для пациентов, а не пациенты для нас. Это мы обязаны наиболее точно выявить процессы и максимально быстро и точно помочь пациенту, – подчеркивает медик.

Высокие технологии

– Мы «обкатывали» несколько программ, которые касались использования искусственного интеллекта в области диагностики заболеваний молочных желез. Они указывали на спорные области, на которые специалисту нужно обратить внимание. Вторая программа касалась выявления образования в легких. Но в данном случае та версия программы искусственного интеллекта, которую мы тестировали, оказалась несколько спорной, – говорит Игорь Вихлянов.

Параллельно с этим московские онкологи, в частности, сейчас работают над оптимизацией лекарственного лечения. Искусственный интеллект в этом тоже может помочь. Он может просчитать эффективность применения того или иного препарата и, соответственно, подскажет наиболее подходящий метод лечения.

Другое нововведение в современной медицине – это роботизация. Такую технику применяют даже в операционных.

– Микрохирурги работают в кресле, руки лежат на специальных подлокотниках, на шее зафиксирован воротник Шанца. Соответственно, работают только кисти, потому что выполнятся слишком тонкие движения – шить вены чрезвычайно сложно. Плюс в том, что у робота нет дрожи и тремора, который может быть у человека, – добавляет онколог.

Помимо этого, робот видит лучше и может увеличить изображение, как бы то ни было, но работает четче, а еще они могут оперировать достаточно тонкие структуры. Но все же без человека бездушная машина не сможет работать и заменить пока тоже. Поэтому медики воспринимают технологии как своих хороших помощников.

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Дмитрию Катасонову было всего 20 лет, когда на него, как гром среди ясного неба, свалилась лимфома Ходжкина. До этого момента молодой человек никогда не слышал о такой болезни, да и в принципе не задумывался об онкологии: какой рак в таком возрасте?! Зато теперь он – «ходячая энциклопедия» по лимфомам: знает, чем обычная «химия» отличается от высокодозной, почему трансплантация костного мозга возможна лишь в период ремиссии, и зачем нужна криозаморозка спермы перед началом лечения

Взято отсюда

28.02.2024