Вирусный перец обнаружен на российской границе

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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Как сообщает информационное агентство DEITA.RU, на пограничном пункте пропуска “Пограничный” в Приморском крае было задержано большое количество перца. В нем был обнаружен опасный вирус.

По данным регионального управления Россельхознадзора, партия весом 24,4 тонны следовала из Китая в Приморский край. Специалисты ведомства отобрали несколько образцов для анализа.

В результате исследований в 280-килограммовой партии перца был обнаружен вирус бурой морщинистости плодов томатов, на который наложен карантин ЕАЭС. Влияние этого вируса на человека еще не до конца изучено, неизвестно, что он ухудшает потребительский вид плодов, а сам вирус очень устойчив и может жить вне плодов.Часто это происходит на томатах и перцах.

В результате специалисты Россельхознадзора запретили выпуск его партий. Владельцы продукции выступили за утилизацию опасной продукции.

Фото: DEITA.RU

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Автор: glavred

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