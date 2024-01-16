Коронавирус. Пандемия. Маска Фото: pixabay.com

В ВОЗ предупреждают, что неизвестная “болезнь X” может оказаться в 20 раз смертоноснее, чем буйствовавший в мире коронавирус

17 января в Давосе на Всемирном экономическом форуме обсудили “болезнь X”, которая может стать причиной новой пандемии, сообщает “КП-Новосибирск”.

По словам новосибирского вирусолога Александра Чепурнова, под “болезнью Х” подразумевают не конкретный недуг, а любое заболевание, вспышка которого может привести к тяжелым последствиям в мире. Это может быть как новая инфекция, так и хорошо забытая старая.

“Вирус Эбола не настолько опасен, из-за того что он не передается воздушно-капельным путем. А птичий грипп не передается от человека к человеку. Но это может измениться: мы хорошо знаем, к чему приводят мутации. Либо может появиться что-то новое, как в свое время появился коронавирус”, – объяснил он.

При этом медик не исключил из списка потенциально опасных заболеваний и коронавирус, ведь люди уже исчерпали свой постковидный иммунитет. В таком случае бороться со вспышкой будет легче, поскольку у человечества уже есть вакцины.

Ученые также предполагают, что “болезнью Х” могут стать новые версии бактериальных инфекций, если они приобретут высокую устойчивость к антибиотикам, или лихорадки, вызванные бактериями риккетсиями.

“В эту группу входят сыпной тиф и лихорадки, передающиеся от укусов клещей. Не списывают со счетов и геморрагические лихорадки, которые поражают кровеносные сосуды. Они более типичны в Африке или Азии, но некоторые встречаются и в России”, – уточнил специалист.

Ранее стало известно, что россияне жалуются на неизвестный вирус с высокой температурой и странными снами. Пациенты описывают врачам симптомы, которые напоминают тяжелую форму простуды.

Взято отсюда