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Виталия Манишина подозревали в убийстве абитуриенток “политеха” еще в 2000 году

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Однако оперативники не стали всерьез рассматривать его в качестве подозреваемого

Виталия Манишина подозревали в убийстве абитуриенток "политеха" еще в 2000 году

Фото: кадр из фильма Baza

Неизвестная женщина еще в 2000 году позвонила по телефону доверия в милицию и сообщила, что за убийствами абитуриенток в Барнауле стоит житель Калманского района Виталий Манишин. Об этом в большом фильме-расследовании рассказали журналисты издания Baza.

После серии громких исчезновений девушек летом 2000 года в Барнауле в милиции открыли телефон доверия. По нему звонили ежедневно десятки человек, которые рассказывали разные версии того, где могут находиться абитуриентки “политеха”.

Однако одна женщина позвонила и сказала, что маньяк – Виталий Манишин из Калманского района. Сотрудник милиции записал эту информацию, но она затерялась среди других звонков. Через какое-то время оперативники вообще якобы не стали ее проверять, а номер телефона звонившей не сохранили.

Позже у правоохранителей появился основной подозреваемый – Александр Анисимов, и они стали заниматься им. Анисимов же выпрыгнул из окна, и убийцу тогда так и не нашли.

Однако в 2023 году в СМИ появилась информация, что следователи задержали Виталия Манишина. Якобы он признался в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году и еще пяти других женщин.

Также Манишина подозревают в убийстве девушки в селе Зеленая Дубрава Родинского района в 1989 году. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина. Он признался в содеянном.

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