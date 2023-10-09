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“Визит Зеленского войдёт в историю”: В Британии обнулили усилия Киева в США

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Британское издание “проехалось” по визиту украинского президента в США. Пишет Царьград.

Последний вояж президента Украины в США просто обязан войти в историю, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци. Но только как яркий пример неудачной дипломатии, отмечает он.

“Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдёт в учебники истории, но только в негативном ключе”, – считает Фаци.

Обозреватель описывает всё, что происходило в Вашингтоне, и все перипетии Зеленского и делает вывод, что для Киева всё очень плохо. Штаты очень стараются избавиться от балласта в виде украинского конфликта. Причём, похоже, уже обе ведущие партии страны.

Зеленский по итогам визита не получил толком ничего. Между тем в зоне СВО русская армия продолжает громить украинскую.

Фото: WHITE HOUSE OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

город Горняк

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