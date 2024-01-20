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Вканун Недели 33-й по Пятидесятнице, по Богоявлении, митрополит Сергий совершил  всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе  г. Барнаула.

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Вканун Недели 33-й по Пятидесятнице, по Богоявлении, митрополит Сергий совершил  всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе  г. Барнаула.

20 января 2024 г. В канун Недели 33-й по Пятидесятнице, по Богоявлении, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил  всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе  г. Барнаула.

Высокопреосвященнейшему владыке сослужили ключарь Покровского собора  протоиерей Максим Спиненко, иерей Богдан Кириллов, иерей Александр Микушин, иеромонах Платон (Стахнев), протодиакон Владимир Черных, диакон Олег Берендеев, и диакон Василий Петров.

После прочтения  евангельского зачала Владыка Сергий совершил елеопомазание прихожан.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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