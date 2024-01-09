Вкладывая душу

На старшей акушерке акушерского обсервационного отделения Ирине Орловой лежит большая ответственность: она является наставником для пяти подопечных – молодых специалистов-акушерок. Ирина Владимировна считает, что работу по подготовке сотрудников можно доверить только тому, кто смог бы находиться с ними ежедневно и уделять каждому достаточно внимания. А такая возможность есть только у руководителя. Приемное отделение – самое большое отделение в центре. Средняя пропускная способность – 60 пациентов в сутки. Ежедневно в смену выходит 12-13 человек, в то время как в других отделениях – только 6-7 специалистов. Особенно важно обучить сотрудника качественно, чтобы он точно знал, как ему необходимо действовать в тех или иных ситуациях, поэтому наставник подходит к своим обязанностям с должным вниманием: «Чтобы молодым специалистам было легче пройти адаптацию, мы не набирали их одновременно. Я понимаю, что каждому подопечному на первых порах нужны внимание, забота и большое количество времени, чтобы погрузиться в работу. Поэтому сначала вышла одна акушерка, через две недели еще одна… Так я смогла уделить достаточно внимания каждой из них. В колледже им дают теорию, а здесь мы в них, как говорится, вкладываем душу».

Вкладывать душу – это как раз про работу акушерки. В отделении большое внимание уделяется изучению психотипов женщин, ведь главная задача – построить общение с пациенткой так, чтобы она доверилась специалисту. Этим азам учил Ирину Владимировну ее наставник, а она, в свою очередь передает эти знания новому поколению. «Главное, что есть у моих подопечных – это четко поставленная цель. У каждого своя. Я считаю, что невозможно добиться успеха в жизни, если ты сам не знаешь, чего хочешь. В каждой из моих девочек я вижу большой потенциал. А это значит, что они обязательно займут достойное место в нашей профессии!», – поделилась Ирина Орлова.

Отметим, что обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – это одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». С целью поддержки наставничества в Алтайском крае Законом о статусе медицинского работника предусмотрены выплаты опытным медикам-наставникам за каждого подшефного. В настоящее время в регионе данные выплаты получают более 400 человек.

Взято отсюда.

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