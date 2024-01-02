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Владельцам собак дали советы о том, что делать с животными при запуске салютов

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Владельцам собак дали советы о том, что делать с животными при запуске салютов

Собака. Питомец. Корм. Фото: unisplash.com

Многие животные теряются в период запуска новогодних салютов, поэтому время считается самым проблемным для самих питомцев и их хозяев

Владельцев собак предупредили о правилах безопасности животных при запуске фейерверков и призвали предпринимать определенные меры. Об этом сообщают “Аргументы и факты” со ссылкой на телеканал RT.

Ветеринар Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец рассказали, что четвероногих друзей нельзя брать с собой на улицы. По их словам, собака может посчитать брошенную петарду сигналом к выполнению команды “апорт” и схватить ее в зубы.

Для питомцев со слабой нервной системой и психикой рекомендуется оставлять в доме включенный свет и работающее радио. Если же собака уличная, то ее нужно закрыть в вольере.

“Если собака уже испугана – с ней надо разговаривать, общаться, гладить, успокаивать, с ней необходимо побыть, чтобы она не почувствовала себя в непонятной ситуации брошенной”,– отметили специалисты.

Эксперты также напомнили, что при выгуле в новогодние праздники на питомцах обязательно должны быть поводок и бирка с номером телефона владельца.

Взято отсюда

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